Çağlar Söyüncü sahada çılgına döndü! Rakibinin üzerine yürüdü...

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Leicester City kendi sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı. Leicester City kendi sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarına Çağlar Söyüncü'nün çılgına döndüğü o anlar damgasını vurdu.

09.01.2020 13:44 - Son Güncelleme: 09.01.2020 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





