Çağlar Söyüncü sahada çılgına döndü! Rakibinin üzerine yürüdü...
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Leicester City kendi sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı. Leicester City kendi sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarına Çağlar Söyüncü'nün çılgına döndüğü o anlar damgasını vurdu.
09.01.2020 13:44
- Son Güncelleme: 09.01.2020 13:50
Maçın büyük bölümünü Frederic Guilbert'in golüyle 1-0 üstün götüren Aston Villa ikinci yarıda Kelechi Iheanacho'nun golüne engel olamadı.
King Power'da oynanan zorlu karşılaşmada Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, mücadelenin ikinci yarısında sinirler epey gerildi.
İkinci yarıda Çağlar Söyüncü, konuk takım oyuncusu Kortney Hause ile saha ortasında büyük bir gerginlik yaşadı.
Kavgaya diğer futbolcular da dahil olunca saha bir anda karıştı. Fiziki temasların ardından yaşanan gerilim sonrası diğer oyuncular araya girdi.
Çağlar ve Hause güçlükle yatıştırılırken oyun daha sonra kaldığı yerden devam etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maçın genelinde hatasız bir oyun ortaya koydu.