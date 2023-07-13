Fenerbahçe'nin kombineleri şaşırttı! Servet değerinde
Süper Lig'de yeni sezona yaklaşılırken takımların kombine fiyatları da belli oldu. Son şampiyon Galatasaray en ucuz biletini 6 bin lira olarak belirlerken Beşiktaş tepki çeken o kararından vazgeçti. Fenerbahçe de kombine fiyatlarını açıklarken en yüksek tribün bedeli görenleri şaşırttı. İşte detaylar ve takımların kombine fiyatları...
Fenerbahçe VIP tribünü 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle fiyatlarına zam yapmayan Gaziantep FK'nin en ucuz bileti 250 lira olarak belirlendi. Kadın taraftarlar bu biletleri yüzde 50 indirimle 125 liraya alabilecek.
Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sundu. Kombine bilet fiyatlarını ilk açıklayan kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olurken, fiyatlardaki artış da dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon 1475 lira ile 21 bin 750 lira arasında sattığı kombine biletlerin fiyatlarını bu sezon 3 bin 250 lira ile 40 bin lira arasında açıkladı. Kulüp ayrıca VIP kombine biletlerini 150 bin liradan satışa çıkardı.
SON ŞAMPİYON GALATASARAY'DA EN UCUZ KOMBİNE BİLET 6 BİN LİRA
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak Galatasaray, kombine biletleri 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa sundu.