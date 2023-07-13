Fenerbahçe’nin kombineleri şaşırttı! Servet değerinde

Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sundu. Kombine bilet fiyatlarını ilk açıklayan kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olurken, fiyatlardaki artış da dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon 1475 lira ile 21 bin 750 lira arasında sattığı kombine biletlerin fiyatlarını bu sezon 3 bin 250 lira ile 40 bin lira arasında açıkladı. Kulüp ayrıca VIP kombine biletlerini 150 bin liradan satışa çıkardı.