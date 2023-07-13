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Fenerbahçe'ye 3 dünya yıldızı birden!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. Sarı lacivertliler Ryan Kent, Edin Dzeko, Djiku, Umut Nayir ve Szymanski transferlerini bitirmişti. Edinilen bilgiye göre Kanarya 3 dünya yıldızına daha çubukluyu giydirecek. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

13.07.2023 11:02 - Son Güncelleme: 13.07.2023 11:02
Fenerbahçe’ye 3 dünya yıldızı birden!

Fenerbahçe 2023-2024 sezonu öncesi hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor.

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Fenerbahçe’ye 3 dünya yıldızı birden!

Sarı-lacivertliler bu kampta ilk olarak Zenit ile karşı karşıya geldi ve normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarda rakibine kaybetti.

Fenerbahçe’ye 3 dünya yıldızı birden!

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında ise Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe’ye 3 dünya yıldızı birden!

Sarı-lacivertlilerde bu maçlarda en dikkat çeken isim İsmail Yüksek oldu.

Fenerbahçe’ye 3 dünya yıldızı birden!

Teknik direktör İsmail Kartal ise maçın ardından dikkat çeken transfer açıklamaları yaptı.

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