Fenerbahçe'ye 3 dünya yıldızı birden!
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. Sarı lacivertliler Ryan Kent, Edin Dzeko, Djiku, Umut Nayir ve Szymanski transferlerini bitirmişti. Edinilen bilgiye göre Kanarya 3 dünya yıldızına daha çubukluyu giydirecek. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...
13.07.2023 11:02 - Son Güncelleme: 13.07.2023 11:02
Sarı-lacivertliler bu kampta ilk olarak Zenit ile karşı karşıya geldi ve normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarda rakibine kaybetti.