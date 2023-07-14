Galatasaraylı Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Icardi itirafı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." dedi. Yıldız futbolcu ayrıca Fenerbahçe ve Icardi ile ilgili de konuştu...
Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Roma ekibinden 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki İtalyan futbolcu, Avusturya'da gerçekleştirilen kampta soruları yanıtladı.
Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Zaniolo, "Geçen sezonu çok iyi geçirdik ve şampiyon olarak bitirdik. Şampiyonluğumuzu Fenerbahçe maçından sonra taraftarlarımızla kutladık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Bu sene de yine hep beraberiz, çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçımıza hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın önemli kulüplerinden daha yüksek ücretlerle transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini anlatan İtalyan futbolcu, "Galatasaray'ı tercih ettim çünkü Galatasaray ilgimi çekiyordu. Yöneticiler de benimle çok ilgilendi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE DE TEKLİFTE BULUNDU"
Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'nin de geçen sezon kendisini transfer etmek için girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim. Galatasaray benim için çok önemli. Ben burada Galatasaray için çalışıyorum. Taraftarlarımız, hocamız, takım arkadaşlarım, başkanımız ve bütün çalışanlar biz iyi bir grup oluşturduk." şeklinde görüş belirtti.
İtalyan futbolcu, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri ve kendisinin de 2 gol attığı son maçla ilgili, "Çok çok güzel bir geceydi ve muhteşem bir maç oldu. Tüm dünya bu derbiyi izliyor. İki gol attığım için de o akşam çok mutluydum." açıklamasını yaptı.
Zaniolo, Fenerbahçe'ye attığı ikinci golün kariyerindeki unutulmaz goller arasında yer aldığını söyledi.