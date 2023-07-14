Galatasaraylı Zaniolo’dan Fenerbahçe ve Icardi itirafı!

"FENERBAHÇE DE TEKLİFTE BULUNDU"



Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'nin de geçen sezon kendisini transfer etmek için girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim. Galatasaray benim için çok önemli. Ben burada Galatasaray için çalışıyorum. Taraftarlarımız, hocamız, takım arkadaşlarım, başkanımız ve bütün çalışanlar biz iyi bir grup oluşturduk." şeklinde görüş belirtti.

