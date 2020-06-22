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Fenerbahçe'nin kapısını çalacak | İngiltere Premier Lig ekibi Altay Bayındır'ı istiyor

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Sarı-lacivertlilerin sezon başında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ı daha önce pek çok Premier Lig ekibi ve Ajax'la anılmıştı. Altay'ın yeni talibi yine Ada'dan...

22.06.2020 14:53 - Son Güncelleme: 22.06.2020 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





