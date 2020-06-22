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Fenerbahçe'nin kapısını çalacak | İngiltere Premier Lig ekibi Altay Bayındır'ı istiyor
Fenerbahçe'nin kapısını çalacak | İngiltere Premier Lig ekibi Altay Bayındır'ı istiyor
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Sarı-lacivertlilerin sezon başında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ı daha önce pek çok Premier Lig ekibi ve Ajax'la anılmıştı. Altay'ın yeni talibi yine Ada'dan...
22.06.2020 14:53
- Son Güncelleme: 22.06.2020 14:53
Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, Premier Lig'de sezonun sürpriz takımı olmayı başaran Sheffield United'ın transfer listesini açıkladı.
Gazetede yer alan habere göre; kalesinde Manchester United'dan kiralık Dean Henderson olan Sheffield United, Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Altay Bayındır'ı istiyor.
Türk kaleci için sezon sonu temasa geçecek olan Sheffield, bütçesine uygun olan ismi transfer etmeye çalışacağı ifade edildi.
Shefield'ın bu isimler dışında Galatasaray ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.
Yönetici Selahattin Baki'nin 2013-17 yılları arasında yönetim kurulunda yer aldığı İngiliz ekibinin Altay için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.