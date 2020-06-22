Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

Futbol hataya oldukça müsait ve tarafların kendi lehlerine göre yorumlayabileceği bir oyun. Başta hakemler olmak üzere hata yapmak bu işin doğasında var. Ancak birazan göreceğiniz bu hatalar, hata olmaktan fazlasıyla öte... Sık sık hakem hatalarını konuştuğumuz şu günlerde akla hayale sığmayan bazı hakem hatalarını sizler için derledik. Okudukça çok şaşıracaksınız.