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Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

Süper Lig'e verilen Kovid-19 arasının sonra ermesinin ardından lig tüm hızıyla başladı. Ancak 2 haftada en çok konuşulan şeylerden biri hakem hataları ve kararları oldu. Futbolun hatalar bütünü olduğunu varsayarsak bunlar gayet olabilir şeyler. Ancak birazdan görecekleriniz bu masumane düşüncenin yanında 'Bu kadarı da olmaz' dedirten cinsten...

22.06.2020 15:36 - Son Güncelleme: 22.06.2020 15:41
Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

Futbol hataya oldukça müsait ve tarafların kendi lehlerine göre yorumlayabileceği bir oyun. Başta hakemler olmak üzere hata yapmak bu işin doğasında var. Ancak birazan göreceğiniz bu hatalar, hata olmaktan fazlasıyla öte... Sık sık hakem hatalarını konuştuğumuz şu günlerde akla hayale sığmayan bazı hakem hatalarını sizler için derledik. Okudukça çok şaşıracaksınız.

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Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

UNUTULMAZ HAKEM HATALARI

Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

2010 Dünya Kupası'nda 2. Tur'da İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Almanya 2-0 öne geçse de İngiltere 2-1'i yakaladı. Daha sonra ceza sahası dışından Lampard muhteşem bir gole imza attı. Ama o anda sahneye hakem Jorge Larrionda çıktı. Çizgiyi 3 top kadar geçen golü vermedi ve maçı Almanya 4-1 kazandı.

Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

2010 Dünya Kupası hakemler açısından rezaletti desek yanlış olmaz. Final maçında Hollandalı Nigel De Jong, İspanyol orta saha Xabi Alonso'nun göğsüne adeta uçan tekme tekme attı. Cinayete teşebbüse girebilecek bu faule hakem Howard Webb kırmızı kart vermedi.

Yaptığı bu itiraf gündeme damgasını vurmuştu: Bir faul uydurdum ve çaldım

Thierry Henry 2010 Dünya Kupası elemesinde ülkesini bu turnuvaya götüren golü çok net bir şekilde elle kontrol ettikten sonra attı. İrlanda'yı yıkan bu golde maçın hakemi ise Martin Hansson'du.

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