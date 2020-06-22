Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi
Transferin gözde isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'ta gece saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için birbirine girdiği Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın daha önce prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Cimbom yapılan ön protokole uymayınca Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girmiş ve işi bitirmişti. İddialara göre Mert Hakan Yandaş çubukluyu çoktan giydi bile.
22.06.2020 12:10
- Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10
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