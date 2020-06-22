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Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi

Transferin gözde isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'ta gece saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için birbirine girdiği Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın daha önce prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Cimbom yapılan ön protokole uymayınca Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girmiş ve işi bitirmişti. İddialara göre Mert Hakan Yandaş çubukluyu çoktan giydi bile.

22.06.2020 12:10 - Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10
Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor.

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Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi

GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU
Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi

25 yaşındaki yetenekli futbolcu, Sivasspor forması altında gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı.

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi? Yılın transferi formayı giydi, pozu verdi

ADIM ADIM YAŞANANLAR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre işte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı.

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