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Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu

Kadın boksör basın toplantısında soyununca herke şoke oldu. Kadın boksörü İç çamaşırıyla onu görenler dondu kaldı. Eski dünya şampiyonu boksör Erica Anabella Farias'ın müsabakalar öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında aniden soyunarak sadece iç çamaşırlarıyla kalması büyük şaşkınlık yarattı. Farias'ın bu hareketi, dikkat çekmek için yaptığı belirtildi.

13.03.2022 08:36 - Son Güncelleme: 13.03.2022 08:43
Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu

İngiltere'de sporcuların basın toplantısında karşılaşılmayan bir olay meydana geldi.

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Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu

Eski dünya boks şampiyonu Erica Anabella Farias, basın toplantısına üzerinde ülkesinin de bayrağı bulunan kamuflaj ile geldi.

Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu

Toplantının yapılacağı tartıya doğru yürüyen Farias bu sırada kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu

ANİDEN SOYUNMAYA BAŞLADI
Kadın sporcu, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan bir anda üzerindeki kıyafetleri soymaya başladı.

Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu

Basın toplantısındaki sunucular ve diğer yetkililerin de bakışlarını ters yöne çevirmek zorunda kaldıkları görüldü.

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