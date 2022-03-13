Dünya şampiyonu kadın boksör basın toplantısında soyundu! İç çamaşırıyla kaldı görenler şoke oldu
Kadın boksör basın toplantısında soyununca herke şoke oldu. Kadın boksörü İç çamaşırıyla onu görenler dondu kaldı. Eski dünya şampiyonu boksör Erica Anabella Farias'ın müsabakalar öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında aniden soyunarak sadece iç çamaşırlarıyla kalması büyük şaşkınlık yarattı. Farias'ın bu hareketi, dikkat çekmek için yaptığı belirtildi.
13.03.2022 08:36 - Son Güncelleme: 13.03.2022 08:43
Eski dünya boks şampiyonu Erica Anabella Farias, basın toplantısına üzerinde ülkesinin de bayrağı bulunan kamuflaj ile geldi.