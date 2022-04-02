Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! (Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Miha Zajc, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler kaydetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve mücadelenin dakika dakika özeti...
02.04.2022 18:04 - Son Güncelleme: 02.04.2022 18:07
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri ekibine konuk oldu. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında da varlık gösteremedi.
İlk yarının son saniyelerine girildiği sırada sahne alan Diego Rossi, Fenerbahçe'yi devre arasına 2-0 önde soktu.
İRFAN CAN VE ARDA'DAN NEFİS GOLLER
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan çok sert şutuyla skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Bu golle birlikte 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu.