Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! (Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET)

İRFAN CAN VE ARDA'DAN NEFİS GOLLER

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan çok sert şutuyla skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Bu golle birlikte 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu.