RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! (Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Miha Zajc, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler kaydetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve mücadelenin dakika dakika özeti...

02.04.2022 18:04 - Son Güncelleme: 02.04.2022 18:07
Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri ekibine konuk oldu. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında da varlık gösteremedi.

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Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, maçın başından sonuna kadar oyunu üstün götürerek sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET

Son haftaların formda ismi Miha Zajc, Kayserispor karşısında 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirerek bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET

İlk yarının son saniyelerine girildiği sırada sahne alan Diego Rossi, Fenerbahçe'yi devre arasına 2-0 önde soktu.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında galip! Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET

İRFAN CAN VE ARDA'DAN NEFİS GOLLER
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan çok sert şutuyla skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Bu golle birlikte 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu.

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