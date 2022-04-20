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Haberler Spor Attila Szalai'den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

Attila Szalai'den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin geç stoperi Attila Szalai'den haber var... Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı özel maçta sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumu ve sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. Genç oyuncunun Beşiktaş derbisine kadar hazır olacağı belirtiliyor...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
20.04.2022 18:30 - Son Güncelleme: 20.04.2022 18:30
Attila Szalai’den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin geç stoperi Attila Szalai'den haber var... Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı özel maçta sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumu ve sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı.

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Attila Szalai’den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin "Barış İçin Futbol" sloganıyla geliri Ukrayna'daki savaş mağdurları ve çocuklar için kullanılmak üzere Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçında Attila Szalai'nin yaşadığı sakatlık Sarı-Lacivertli kulüpte moralleri kaçırmıştı.

Attila Szalai’den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

Shakhtar Donetsk maçında sakatlandıktan sonra sahayı sedyeyle terk eden Szalai'nin sağlık durumu taraftarlarda büyük bir endişeye yol açarken, Macar futbolcunun sağlık durumu da netleşmeye başladı.

Attila Szalai’den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

ATTİLA SZALAİ'DEN HABER VAR

Szalai'nin Shakhtar Donetsk maçında kolu çıkan ve doktorlar tarafından kolu yerine yeniden oturtulan Attila Szalai'nin en az iki hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Attila Szalai’den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin sırasıyla Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kaçırması beklenen Szalai'nin mayıs ayının ikinci haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisine kadar hazır hale gelebileceği belirtiliyor.

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