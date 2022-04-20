Attila Szalai'den haber geldi! Sakatlığı taraftarı yıkmıştı... İşte dönüş tarihi
Fenerbahçe'nin geç stoperi Attila Szalai'den haber var... Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı özel maçta sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumu ve sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. Genç oyuncunun Beşiktaş derbisine kadar hazır olacağı belirtiliyor...
Fenerbahçe'nin geç stoperi Attila Szalai'den haber var... Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı özel maçta sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumu ve sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'nin "Barış İçin Futbol" sloganıyla geliri Ukrayna'daki savaş mağdurları ve çocuklar için kullanılmak üzere Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçında Attila Szalai'nin yaşadığı sakatlık Sarı-Lacivertli kulüpte moralleri kaçırmıştı.
Shakhtar Donetsk maçında sakatlandıktan sonra sahayı sedyeyle terk eden Szalai'nin sağlık durumu taraftarlarda büyük bir endişeye yol açarken, Macar futbolcunun sağlık durumu da netleşmeye başladı.
ATTİLA SZALAİ'DEN HABER VAR
Szalai'nin Shakhtar Donetsk maçında kolu çıkan ve doktorlar tarafından kolu yerine yeniden oturtulan Attila Szalai'nin en az iki hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sırasıyla Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kaçırması beklenen Szalai'nin mayıs ayının ikinci haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisine kadar hazır hale gelebileceği belirtiliyor.