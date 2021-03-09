Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmayarak rakibini 3-0 ile geçerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası alınan 3 puanı ve oynanan oyunu değerlendiren spor yazarları, Fenerbahçe'nin oyun olarak hala yetersiz olduğunu altını çizdiler.
İşte spor yazarlarının yorumları...
YARIM SAAT YETTİ / GÜRCAN BİLGİÇ
2. dakikada skoru 2-0'a getirdiğinde, geçen süre içinde bunun iki katı da kaçan fırsatı istatistiklerin arasına bırakmıştı Fenerbahçe. Önde yaptıkları baskıdan öylesine katkı aldılar ki, Konyaspor neredeyse orta sahayı geçemedi.
24 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşlardı. Thiam'ın buradaki rakamı üç… Nedeni çok basit aslında; Erol Bulut aslında "hiç" forvet ile oynuyor ama pozisyonlar "üç" (Pelkas – Valencia – Thiam) santrafora dönüştürüyordu ön tarafı. Merkez ataklara yoğunlaşıp, topu yere indirip, defans kalabalığının arasından kaleyi görmeye çalıştılar.