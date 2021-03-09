Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

İşte spor yazarlarının yorumları...

YARIM SAAT YETTİ / GÜRCAN BİLGİÇ

2. dakikada skoru 2-0'a getirdiğinde, geçen süre içinde bunun iki katı da kaçan fırsatı istatistiklerin arasına bırakmıştı Fenerbahçe. Önde yaptıkları baskıdan öylesine katkı aldılar ki, Konyaspor neredeyse orta sahayı geçemedi.



24 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşlardı. Thiam'ın buradaki rakamı üç… Nedeni çok basit aslında; Erol Bulut aslında "hiç" forvet ile oynuyor ama pozisyonlar "üç" (Pelkas – Valencia – Thiam) santrafora dönüştürüyordu ön tarafı. Merkez ataklara yoğunlaşıp, topu yere indirip, defans kalabalığının arasından kaleyi görmeye çalıştılar.