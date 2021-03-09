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Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmayarak rakibini 3-0 ile geçerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası alınan 3 puanı ve oynanan oyunu değerlendiren spor yazarları, Fenerbahçe'nin oyun olarak hala yetersiz olduğunu altını çizdiler.

09.03.2021 09:58 - Son Güncelleme: 09.03.2021 10:07
Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

Süper Lig'in 29. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşma sonrası alınan 3 puanı ve oynanan oyunu değerlendiren spor yazarları, Fenerbahçe'nin oyun olarak hala yetersiz olduğunu altını çizdiler.

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Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

İşte spor yazarlarının yorumları...

YARIM SAAT YETTİ / GÜRCAN BİLGİÇ
2. dakikada skoru 2-0'a getirdiğinde, geçen süre içinde bunun iki katı da kaçan fırsatı istatistiklerin arasına bırakmıştı Fenerbahçe. Önde yaptıkları baskıdan öylesine katkı aldılar ki, Konyaspor neredeyse orta sahayı geçemedi.

24 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşlardı. Thiam'ın buradaki rakamı üç… Nedeni çok basit aslında; Erol Bulut aslında "hiç" forvet ile oynuyor ama pozisyonlar "üç" (Pelkas – Valencia – Thiam) santrafora dönüştürüyordu ön tarafı. Merkez ataklara yoğunlaşıp, topu yere indirip, defans kalabalığının arasından kaleyi görmeye çalıştılar.

Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

Samuel'in kanadını kullandılar atak kurgularında. Adil ve Diamande yarım saat için sarı kart gördüler. Mert Hakan'ın enerjisi, Sosa'nın yönetimiyle kusursuz fırtınayı yarattılar.

Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

Üç dakikada gelen iki golle birlikte, "topu rakibe bırakma" sırası geldi. Sekisinci gündeki üçüncü maçın yıpranma payını da hesap ediyorlardı belki.

Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası flaş yorum: Hala ortalarda yok!

Ön tarafından baskıdan vazgeçmesiyle birlikte Konyaspor topu ayaklarda dolaştırmaya, Fenerbahçe'yi koşturmaya başladı. Önde top tutamadılar, bire birlerde de kaptırmaya başladılar.

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