Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Christoph Daum'dan flaş Mesut Özil ve Sergen Yalçın sözleri

Son dakika haberleri | Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşikaş'ı çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, Fenerbahçe'nin yeni ve çok konuşulan transferi Mesut Özil ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

24.01.2021 10:30 - Son Güncelleme: 24.01.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





