Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Christoph Daum'dan flaş Mesut Özil ve Sergen Yalçın sözleri
Son dakika haberleri | Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşikaş'ı çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, Fenerbahçe'nin yeni ve çok konuşulan transferi Mesut Özil ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
24.01.2021 10:30
- Son Güncelleme: 24.01.2021 10:30
Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Türkiye'deki futbol gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.
TRT Deutsch'a konuşan Daum, Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerine çarpıcı sözler sarf etti.
"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"
Alman teknik adam, Mesut Özil, transferine dikkat çekerek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ile ilgili şunları söyledi;
"Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un teknik ekibinde yer alan Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Aurelio gibi isimleri yakından tanıyorum.
Teknik heyetteki görevleri açısından kariyerlerinin henüz başında bulunuyorlar; ancak ben yine de onların başarılı olacağına inanıyorum.