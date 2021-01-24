Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi
Tüm dünyanın merakla beklediği UFC'deki Conor McGregor - Dustin Poirier maçında kazanan ikinci raundda belli oldu. Dustin Poirier, İrlandalı rakibini nakavt ile geçerken; karşılaşma sonrası ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan itiraf geldi.
24.01.2021 11:17
- Son Güncelleme: 24.01.2021 11:17
KHABIB'DEN ŞOK ÇIKIŞ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından McGregor hakkında konuşurken ''Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur'' dedi.