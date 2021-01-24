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Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi

Tüm dünyanın merakla beklediği UFC'deki Conor McGregor - Dustin Poirier maçında kazanan ikinci raundda belli oldu. Dustin Poirier, İrlandalı rakibini nakavt ile geçerken; karşılaşma sonrası ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan itiraf geldi.

24.01.2021 11:17 - Son Güncelleme: 24.01.2021 11:17
Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra ringe çıkarken hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. UFC'nin Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda düzenlenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti.

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Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi

Dustin Poirier, Dubai'de gerçekleşen maçta Conor McGregor'u ikinci rauntta navakt ederek gecenin kazanan ismi oldu.

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi

''SANİYELER İÇİNDE NAKAVT EDECEĞİM'' DEMİŞTİ
İkili 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmişti. O dönemki mücadeleyi Conor McGregor, ilk rauntta Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı.

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi

Bu maç öncesi de Conor McGregor, ''Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim.'' açıklamasında bulunmuştu.

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti! Khabib Nurmagomedov'dan maç sonrası itiraf geldi

KHABIB'DEN ŞOK ÇIKIŞ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından McGregor hakkında konuşurken ''Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur'' dedi.