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Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere döndü. Szalai'yle sözleşme imzalayan, Osayi'nin kulübü QPR ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, şimdi de Süper Lig'i sallayan Hataysporlu Boupendza'nın peşine düştü.

24.01.2021 10:16 - Son Güncelleme: 24.01.2021 10:16
Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, transferde ise hız kesmiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Mesut Özil, Szalai ve Osayi gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı da gündemine aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Kanarya, Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza için resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Bu sezon attığı 13 golle Süper Lig'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif

Kemal Ademi ve Cisse'yi gözden çıkaran teknik direktör Erol Bulut'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.