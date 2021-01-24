Fenerbahçe'den sürpriz atak! Süper Lig'i sallayan golcüye teklif
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere döndü. Szalai'yle sözleşme imzalayan, Osayi'nin kulübü QPR ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, şimdi de Süper Lig'i sallayan Hataysporlu Boupendza'nın peşine düştü.
24.01.2021 10:16
- Son Güncelleme: 24.01.2021 10:16
Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, transferde ise hız kesmiyor.
Mesut Özil, Szalai ve Osayi gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı da gündemine aldığı ifade edildi.
Kanarya, Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza için resmi teklif yaptı. İşte detaylar...
Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi.
Bu sezon attığı 13 golle Süper Lig'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor.
Kemal Ademi ve Cisse'yi gözden çıkaran teknik direktör Erol Bulut'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.