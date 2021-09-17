Borussia Dortmund maçının en çok konuşulan ismi olmuştu! Ersin Destanoğlu'na vize çıktı!
Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'tan iki gol yemesine rağmen büyük alkış toplayan 20 yaşındaki başarılı kaleci Ersin Destanoğlu için Fransızlar'ın dev kulüplerinden Lyon başta olmak üzere Avrupa kulüpleriyle masaya oturacak Kara Kartal ekonomik anlamda tatmin olması durumunda direnmeyecek.
Beşiktaş Yönetimi, 20 yaşındaki başarılı kaleci Ersin Destanoğlu için devre arasında istediği teklifi alırsa gönderecek.
Fransızlar'ın dev kulüplerinden Lyon başta olmak üzere Avrupa kulüpleriyle masaya oturacak Kara Kartal ekonomik anlamda tatmin olması durumunda direnmeyecek.
Siyah-Beyazlılar'da bu sezona iyi bir başlangıç yapan, Süper Lig'de ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Ersin Destanoğlu, Borussia Dortmund maçında iki gol yemesine rağmen büyük alkış toplamıştı.
Alman medyası Borussia Dortmund maçı sonrasında yaptığı yorumlarda, Siyah-Beyazlılar'ın genç eldiveni için övgü dolu sözler kullanmıştı.
Genç file bekçisi, 'Golden Boy' ödülü için finale kalan 40 oyuncudan biri oldu ve tek kaleci oldu. 2008 yılında piyasa değeri 50 bin Euro olan Ersin Destanoğlu'nun şu anki piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.