Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Kanarya'da galibiyeti getiren golü Samatta kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ilk sınavını verdiği maçtan galibiyetle çıkması eleştirilmesinin önüne geçemedi. Erol Bulut'tan sonra farklı bir oyun bekleyen spor yazarları Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu eleştirdi.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Kanarya'da galibiyeti getiren golü Samatta kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ilk sınavını verdiği maçtan galibiyetle çıkması eleştirilmesinin önüne geçemedi. Erol Bulut'tan sonra farklı bir oyun bekleyen spor yazarları Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu eleştirdi.
REHA KAPSAL - TAMİRAT VE YENİLEME
Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un gitmesi ve Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinden sonra en çok merak edilen, takımın saha içinde oynayacağı oyun hem de ortaya konulacak mücadeleydi. Çünkü Belözoğlu ilk basın toplantısında Erol Bulut ile oynayamadıkları hem topa sahip olup ritim vererek aynı zamanda alan baskısı yapan bir F.Bahçe olacağını söylemişti.
Tabiki bunu saha içine geçirmek de kolay değildi. Bununla beraber zirveye oynayan rakiplerin puanlar kaybettiği haftada alınacak galibiyetin, üst sıralarda tutunma ve iddiayı sürdürme açısından önemi daha da fazlalaşmıştı.
Zaten F.Bahçe de, sezon başından beri böyle duran toptan gol atma bir ezberi oluştuğundan golü söyle buldu ve çok önemli bir üç puan aldı. Kalan haftalara moral motivasyonlu girmesi, hem de yeni gelen hocasıyla iddiasını sürdürmesi açısından bu çok önemliydi. Oyun istenilen seviyede olmasa bile üç puan önemliydi.