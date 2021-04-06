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Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Kanarya'da galibiyeti getiren golü Samatta kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ilk sınavını verdiği maçtan galibiyetle çıkması eleştirilmesinin önüne geçemedi. Erol Bulut'tan sonra farklı bir oyun bekleyen spor yazarları Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu eleştirdi.

06.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 06.04.2021 10:13
Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Kanarya'da galibiyeti getiren golü Samatta kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ilk sınavını verdiği maçtan galibiyetle çıkması eleştirilmesinin önüne geçemedi. Erol Bulut'tan sonra farklı bir oyun bekleyen spor yazarları Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez

REHA KAPSAL - TAMİRAT VE YENİLEME

Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un gitmesi ve Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinden sonra en çok merak edilen, takımın saha içinde oynayacağı oyun hem de ortaya konulacak mücadeleydi. Çünkü Belözoğlu ilk basın toplantısında Erol Bulut ile oynayamadıkları hem topa sahip olup ritim vererek aynı zamanda alan baskısı yapan bir F.Bahçe olacağını söylemişti.


Tabiki bunu saha içine geçirmek de kolay değildi. Bununla beraber zirveye oynayan rakiplerin puanlar kaybettiği haftada alınacak galibiyetin, üst sıralarda tutunma ve iddiayı sürdürme açısından önemi daha da fazlalaşmıştı.

Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez

Bu beklentiler ışığında oynanan oyunun ilk yarısında enerjisi olmayan, hareketsiz ve akıl koyulmamış, saha içinde de kendi yarı alanında oyunu kabul eden Denizlispor'a karşı hücum organizasyonlarını doğru yapamayan bir F.Bahçe izledik.

Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez

Takım içinde enteresan olan bazı oyuncular F.Bahçe'den değil sanki kendinden vazgeçmiş gibiydi. Her türlü aksiyona, reaksiyon vermemeleri de işin en ilginç yönlerinden biriydi. Tabiki böyle kapanan rakiplere karşı hücumda üretkenlikte sıkıntı yaşıyorsanız, duran top kullanımları çok önemlimdir.

Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyeti sonrası sert sözler: Bu futbol şampiyonluğa yetmez

Zaten F.Bahçe de, sezon başından beri böyle duran toptan gol atma bir ezberi oluştuğundan golü söyle buldu ve çok önemli bir üç puan aldı. Kalan haftalara moral motivasyonlu girmesi, hem de yeni gelen hocasıyla iddiasını sürdürmesi açısından bu çok önemliydi. Oyun istenilen seviyede olmasa bile üç puan önemliydi.