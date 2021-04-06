Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçının ardından konuştu: Sonunun güzel olacağına inanıyorum

"TECRÜBELERİMLE GELİŞECEK BİR POZİSYON"

Teknik adam olarak ilk kez sahada olmanın heyecanlı olduğunu belirten Belözoğlu, "Futbolculuk arasında ciddi farklılıklar var. Saha içerisi çok pratik ettiğim, çocukluktan beri olduğum yer. Şuan bu noktada tecrübe isteyen yer. Fenerbahçe camiasının ağırlığını hissettiğinizde bu daha da durum ağırlaştırıyor. Fenerbahçe için her türlü görevin altına gireceğimizi söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim deneyimlerimle ve tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon. İstediğim, inandığım güçlü bir pozisyon var. Bu 9 hafta boyunca da bunu toparlayacak kalitemiz var. Oyunsal anlamda daha gelişmiş, güçlü oynayan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar taşırız ve camiamızın kupa hasretine son veririz" diye konuştu.

