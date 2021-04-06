Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçının ardından konuştu: Sonunun güzel olacağına inanıyorum
Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor'u Samatta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Teknik Sorumlusu olarak ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalar yaptı. Samatta için mutlu olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Aldığımız galibiyet çok önemli bir galibiyet haline geldi rakiplerin kaybetmesiyle beraber. 9 haftalık zorlu maçların beklediği bir maraton. Sonunun güzel olacağına inanıyorum. Bugün zor başladı ama sonunun güzel olacağına inanıyorum" dedi.
Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında kazanmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Her zaman kolay olmuyor. Bence genelde de zor oluyor. Kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. Oyunu içeride değerlendirdiğimizde iki farklı yarıdan bahsedebiliriz. İlk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. 5-6 günlük periyotu çok iyi çalıştık. İstekli ve arzuluydu takım. Tam istediğimiz seviyede oyunu topla ve topsuz istediğimiz şekle getiremedik. 1 gol bulsaydık başka şeyler olabilirdi. İkinci yarıdaki golden sonra takım biraz daha istediğimiz oyunu oynamaya çalıştı. Mutluyum. Bütün takımdaki oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk maçımda galibiyeti armağan ettiler ve ciddi mücadele ortaya koydular" dedi.
"TECRÜBELERİMLE GELİŞECEK BİR POZİSYON"
Teknik adam olarak ilk kez sahada olmanın heyecanlı olduğunu belirten Belözoğlu, "Futbolculuk arasında ciddi farklılıklar var. Saha içerisi çok pratik ettiğim, çocukluktan beri olduğum yer. Şuan bu noktada tecrübe isteyen yer. Fenerbahçe camiasının ağırlığını hissettiğinizde bu daha da durum ağırlaştırıyor. Fenerbahçe için her türlü görevin altına gireceğimizi söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim deneyimlerimle ve tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon. İstediğim, inandığım güçlü bir pozisyon var. Bu 9 hafta boyunca da bunu toparlayacak kalitemiz var. Oyunsal anlamda daha gelişmiş, güçlü oynayan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar taşırız ve camiamızın kupa hasretine son veririz" diye konuştu.
"SAMATTA İÇİN MUTLUYUM"
Samatta için mutlu olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Çok büyük beklenti ile geldi kulübümüze. Çok düzgün karakterli, tamamen hayatını futbola adamış birisi. İstediği gol ortamını yakaladığında Samatta'nın gol sayısını yükselteceğini düşünüyorum. Oyun planının gelişmişiyle mevcut golcülerin gol sayısı artacaktır. Kolay değil, Fenerbahçe sahasında 65 gündür kazanmıyordu. Maçlar iç saha diyoruz ama buradaki en büyük güç taraftar. 65 gündür galip gelmeyen takım bugün 1-0 kazandı" dedi.