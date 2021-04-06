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Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve üçüncü sıraya gerileyen Galatasaray'da geniş çaplı kadro operasyonu başladı. Teknik direktör Fatih Terim, performansını yetersiz bulduğu ve takımda istemediği oyuncuları yönetime bildirirken, bazı yıldız isimlerin de sezon sonu yolcu edileceği öğrenildi. Peki, hangi oyuncularla yola devam edilecek? İşte o liste.

06.04.2021 10:58 - Son Güncelleme: 06.04.2021 11:01
Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada

Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Galatasaray'da dev operasyon kapıda. Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada

TRANSFER OPERASYONU YAPILACAK
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.

İşte isim isim alınan kararlar:

Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada

SARACCHI
Hatay karşısında savunmada kötü bir oyun ortaya koyan, tek bir orta yapamayarak hücuma hiç katkı veremeyen Saracchi ile gelecek sezon devam edilmeyeceği öğrenildi. Uruguaylı'nın yerine yeni bir sol bek aramaya başlayacağı bildirildi.

Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada

ŞENER ÖZBAYRAKLI
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilenmeyecek. Tecrübeli futbolcuyla sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak. Tecrübeli futbolcu bu yıl da Linnes ve Yedlin'in arkasında kaldı ve beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada

EMRE TAŞDEMİR
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden biri de Emre Taşdemir... Emre yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı. Galatasaray, Emre Taşdemir'le de yollarını kesin olarak ayıracak.