Galatasaray'da dev kadro operasyonu! 14 futbolcu masada
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve üçüncü sıraya gerileyen Galatasaray'da geniş çaplı kadro operasyonu başladı. Teknik direktör Fatih Terim, performansını yetersiz bulduğu ve takımda istemediği oyuncuları yönetime bildirirken, bazı yıldız isimlerin de sezon sonu yolcu edileceği öğrenildi. Peki, hangi oyuncularla yola devam edilecek? İşte o liste.
06.04.2021 10:58
- Son Güncelleme: 06.04.2021 11:01