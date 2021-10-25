Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Pereira’ya sert sözler: Bu seviyenin hocası değil

Yalnız bu yüksek eforlu oyunda en büyük eksikliği hücumda becerinin ve kalitenin olmayışıydı. Bir de buna oyun olarak saha içindeki Fenerbahçe'nin Alanya sahasında oynadığı oyunlarda orta saha hücum oyuncularına gerekli desteği götürmediği gibi iki kenar bek Ferdi ve Nazım kanatları da doğru bir şekilde kullanamadı. Tabii bir de buna rakip ceza sahası içinde çok topla buluşsa bile sayısal olarak çoğunlukla Alanyasporlu oyuncular fazlaydı ve istedikleri net pozisyonları fazlasıyla yakalayamadı Fenerbahçe. Ama yine de maçın 0-0'lık bölümünde, o kırılma anlarında az pozisyon üretse de son vuruş becerisini gösteremediler.