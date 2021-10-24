El Clasico nefes kesti! Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda yıktı...
Dünyada heyecanla takip edilen El Clasico'yu Real Madrid kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. İşte maçtan detaylar ve ekrana yansımayan kareler...
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak tanınan maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1'lik skorla geçti.
GOLLERİ KİMLER ATTI?
Karşılıklı ataklarla ve zengin gol pozisyonlarıyla geçen maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba ve 90+4. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.
Barcelona'nın tek golünü, sakatlığı sona erdikten sonra Katalan takımıyla ligde ilk maçına çıkıp, 73. dakikada Ansu Fati'nin yerine oyuna giren Sergio (Kun ) Agüero 90+7. dakikada attı.
MADRİD LİDERLİĞE YÜKSELDİ
La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid, 20 puanla liderliğe yükseldi.
Son yılların en çekişmeli zirve mücadelesinin görüldüğü La Liga'da, bu akşam deplasmanda Atletico Madrid ile oynayacak Real Sociedad (20), puanla dönmesi halinde Real Madrid'in önünde liderliğe çıkacak.
Lionel Messi'siz ilk El Clasico'yu oynayan ve uzun bir aradan sonra ligdeki en kötü başlangıç istatistiğini (4 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik) kaydeden Barcelona ise bir maç eksikle 15 puanda kaldı.