El Clasico nefes kesti! Real Madrid, Barcelona’yı deplasmanda yıktı...

MADRİD LİDERLİĞE YÜKSELDİ

La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid, 20 puanla liderliğe yükseldi.

Son yılların en çekişmeli zirve mücadelesinin görüldüğü La Liga'da, bu akşam deplasmanda Atletico Madrid ile oynayacak Real Sociedad (20), puanla dönmesi halinde Real Madrid'in önünde liderliğe çıkacak.