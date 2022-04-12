Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler’in en ciddi talibi Borussia Dortmund
Fenerbahçe forması altında bu sezon gösterdiği performansla Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettiren Arda Güler birbirinden önemli kulüpleri peşine taktı. 17 yaşındaki yıldız oyuncunun en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
12.04.2022 21:28 - Son Güncelleme: 12.04.2022 21:29
Fenerbahçe'nin çok büyük beklentileri olduğu Arda Güler için birçok Avrupa kulübünün nabız yokladığı ancak 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu an için en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.
BORUSSIA DORTMUND ARDA İÇİN DEVREDE
Borussia Dortmund'un Arda Güler için devreye girdiği ve Alman ekibinin genç oyuncuyu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.