Burak Kapacak'tan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Burak Kapacak fiyaskosu! Fenerbahçe'nin sezon başında 13.5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli forma ile geride kalan 32 haftada ligde 13 dakika süre aldı. 1 yıllık ücreti ve bonservis gideri 20 milyon TL'yi bulan Burak'ın dakikası ise Fenerbahçe'ye servet değerinde bir maliyete sebep oldu.