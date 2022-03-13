Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Arda Güler gibi çok gencimiz var"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Arda hem Fenerbahçemiz'in hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak. Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım" şeklinde konuştu.