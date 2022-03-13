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Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Arda Güler gibi çok gencimiz var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Arda Güler gibi çok gencimiz var"

Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Arda hem Fenerbahçemiz'in hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak. Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım" şeklinde konuştu.

13.03.2022 22:19 - Son Güncelleme: 13.03.2022 22:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Arda Güler gibi çok gencimiz var

Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Arda Güler gibi çok gencimiz var

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Arda hem Fenerbahçemiz'in hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak. Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Arda Güler gibi çok gencimiz var

İşte İsmail Kartal'ın o sözleri:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Arda Güler gibi çok gencimiz var

Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya kadar geldik. Çok güzel bir ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı. Alanyaspor deplasmanında 5 golle galip gelmek önemli.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Arda Güler gibi çok gencimiz var

Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı. Birbirimize karşı net bir güven ortamımız olduğu için çok iyi çalışıyoruz.

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