Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk’a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

Büyük hocalar kritik zamanlarda büyük kararlar vererek ön plana çıkar. İkinci yarıya Yunus ve Dubois ile başlamak, Rashica ile Emre'yi çıkarmak Okan hocanın geç de olsa doğru hamlesiydi. Bu değişim, G.Saray'ın pas oyununa olumlu yansıdı ve Ümraniye kalesinde müthiş pozisyonlar bulmasına neden oldu.