Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk'a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini zor da olsa yenmeyi başararak ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - GALATASARAY'IN İSYANKARI!
Galatasaray resmen sırat köprüsünden geçti. Okan Buruk'un Giresun'daki kadroyu bozması ilk yarı G.Saray'ın başını ağrıttığı gibi soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. Rashica'yı oynatma uğruna sol beke Emre'yi koyup Dubois ile Barış'ı kulübede oturtması G.Saray'ın sol tarafının felç olmasına neden oldu.
Geraldo'yu scoutlar izleseydi, herhalde Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer ederlerdi. Angolalı, Emre'nin başını çalımlarla döndürdü. G.Saray kalesinde Ümraniye'nin gollük pozisyonlar bulmasını sağladı. Emre'nin kötü oyunu, Rashica'nın etkisizliği takıma olumsuz olarak yansıdı. Buruk'un, 25'te Emre ve Rashica'yı oyundan almaması çok büyük hataydı.
Maç sonu, tribünlerin üçlü çektirmek için Lucas Torreira'yı çağırması, sahada kimin ne kadar etkili oynadığının ödülüydü. Icardi, panenka penaltısının dışında mükemmel bir kafa golü attı. G.Saraylı oyuncular, yaptıkları muhteşem dönüşle psikolojik olarak güçlendi ve öz güvenlerinin darbe almasına izin vermedi.