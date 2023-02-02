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Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk'a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini zor da olsa yenmeyi başararak ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

takvim.com.tr
02.02.2023 09:00 - Son Güncelleme: 02.02.2023 09:22
Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk’a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

LEVENT TÜZEMEN - GALATASARAY'IN İSYANKARI!
Galatasaray resmen sırat köprüsünden geçti. Okan Buruk'un Giresun'daki kadroyu bozması ilk yarı G.Saray'ın başını ağrıttığı gibi soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. Rashica'yı oynatma uğruna sol beke Emre'yi koyup Dubois ile Barış'ı kulübede oturtması G.Saray'ın sol tarafının felç olmasına neden oldu.

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Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk’a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

Geraldo'yu scoutlar izleseydi, herhalde Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer ederlerdi. Angolalı, Emre'nin başını çalımlarla döndürdü. G.Saray kalesinde Ümraniye'nin gollük pozisyonlar bulmasını sağladı. Emre'nin kötü oyunu, Rashica'nın etkisizliği takıma olumsuz olarak yansıdı. Buruk'un, 25'te Emre ve Rashica'yı oyundan almaması çok büyük hataydı.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk’a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

Büyük hocalar kritik zamanlarda büyük kararlar vererek ön plana çıkar. İkinci yarıya Yunus ve Dubois ile başlamak, Rashica ile Emre'yi çıkarmak Okan hocanın geç de olsa doğru hamlesiydi. Bu değişim, G.Saray'ın pas oyununa olumlu yansıdı ve Ümraniye kalesinde müthiş pozisyonlar bulmasına neden oldu.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk’a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

Abdülkerim akıllı bir gole imza atarken, Icardi'nin golünde de yaptığı ortada topu Arjantinli'nin kafasına oturttu. Ama sahada Torreira diye bir adamı hayranlıkla izledik. Herkesin açığını kapattı. Tüm ikili mücadeleleri kazandı, müthiş toplar çaldı. G.Saray'ın isyankarıydı…

Galatasaray-Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk’a şok uyarı: Çok ağır bedeller ödetir

Maç sonu, tribünlerin üçlü çektirmek için Lucas Torreira'yı çağırması, sahada kimin ne kadar etkili oynadığının ödülüydü. Icardi, panenka penaltısının dışında mükemmel bir kafa golü attı. G.Saraylı oyuncular, yaptıkları muhteşem dönüşle psikolojik olarak güçlendi ve öz güvenlerinin darbe almasına izin vermedi.

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