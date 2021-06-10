Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

'YOLUN AÇIK OLSUN EMRE'

Emre Belözoğlu'na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle... Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!