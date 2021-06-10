Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper transferi için büyük uğraş veren ekipte David Luiz heyecanı yaşanıyor. Kanarya, Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona ereek olan David Luiz'i kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.
EMRE İLE YOLLAR AYRILDI
Sarı lacivertliler efsane oyuncu Emre Belözoğlu için yaptığı açıklamada; Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp Sportif Direktör olarak Kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak Futbol A Takım Direktörümüz olarak Fenerbahçemiz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, Kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.
'YOLUN AÇIK OLSUN EMRE'
Emre Belözoğlu'na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle... Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!
YABANCI TEKNİK ADAM
Gelecek sezon yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.