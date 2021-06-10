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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper transferi için büyük uğraş veren ekipte David Luiz heyecanı yaşanıyor. Kanarya, Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona ereek olan David Luiz'i kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

10.06.2021 09:40 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:52
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeniden 2. kez aday olan başkan Koç geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör için kararını açıklamıştı. Geçtiğimiz sezona yaptığı transferler ile damga vuran Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

EMRE İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı lacivertliler efsane oyuncu Emre Belözoğlu için yaptığı açıklamada; Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp Sportif Direktör olarak Kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak Futbol A Takım Direktörümüz olarak Fenerbahçemiz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, Kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

'YOLUN AÇIK OLSUN EMRE'

Emre Belözoğlu'na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle... Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

YABANCI TEKNİK ADAM

Gelecek sezon yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede: David Luiz bedavaya geliyor

SZALAI'NİN YANINA BTRANSFER

Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. Başkan Koç, şampiyonluk yolunda en önemli bölgelerden biri olan defans hattı için hata yapmak istemiyor.