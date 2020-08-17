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Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında pek çok kez hayal kırıklığına uğradı. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve son olarak Mensah'ı başka takımlara kaptıran sarı-kırmızılılar neden istediği isimleri elden kaçırıyor. Levent Tüzemen'in bu konudaki sözleri oldukça çarpıcı... İşte detaylar.

17.08.2020 10:44 - Son Güncelleme: 17.08.2020 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





