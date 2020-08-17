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Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında pek çok kez hayal kırıklığına uğradı. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve son olarak Mensah'ı başka takımlara kaptıran sarı-kırmızılılar neden istediği isimleri elden kaçırıyor. Levent Tüzemen'in bu konudaki sözleri oldukça çarpıcı... İşte detaylar.

17.08.2020 10:44 - Son Güncelleme: 17.08.2020 10:44
Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Galatasaray'da beklenen transferlerin gerçekleşmemesi camianın keyfini kaçırdı.

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Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Sabah'ın haberine göre, 493 milyon TL ile ligin en fazla harcama limitine sahip takımı olan Galatasaray, buna rağmen transferde ezeli rakiplerinden çalım yemeye devam ediyor.

Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in çok istediği Bernard Mensah da Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Maicon'un dışında oyuncu satamayan ve bonservis harcayacak bütçe oluşturamayan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemedi.

Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Galatasaray'ın yerli sol bek olarak düşündüğü Caner Erkin de Fenerbahçe'yi tercih etti.

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