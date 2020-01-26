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Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

Süper Lig'de zirve mücadelesinden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, bugün Konyaspor'a konuk olacak. Lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı-kırmızılı ekip maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Cezalı Marcao ile birlikte, Andone, Nzonzi ve Nagatomo gibi isimler kadroda bulunmuyor. Ligde üst üste 3. maçını kazanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Ahmet Çalık'ın performansından memnun olmadığı ve bir sürpriz yaparak maça Emin Bayram ile başlayabileceği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

26.01.2020 13:33 - Son Güncelleme: 26.01.2020 13:33
Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

İlk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatmasının ardından geçen haftaki açılışta Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, seriyi sürdürmek için bugün Konyaspor karşısına çıkacak.

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Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

Aslan, 19. hafta mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da yeşil-beyazlı takımın konuğu olacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

3 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek bir başka isim.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

3 İSİM CEZA SINIRINDA
Aslan'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

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