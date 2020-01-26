Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i...

Süper Lig'de zirve mücadelesinden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, bugün Konyaspor'a konuk olacak. Lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı-kırmızılı ekip maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Cezalı Marcao ile birlikte, Andone, Nzonzi ve Nagatomo gibi isimler kadroda bulunmuyor. Ligde üst üste 3. maçını kazanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Ahmet Çalık'ın performansından memnun olmadığı ve bir sürpriz yaparak maça Emin Bayram ile başlayabileceği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

26.01.2020 13:33 - Son Güncelleme: 26.01.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





