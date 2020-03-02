Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'da havalimanında büyük şok yaşadı. Ersun Yanal ile sözleşmenin feshedildiği açıklanmış ancak açıklamanın devamında, Trabzonspor maçında takımın başında olacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Fenerbahçeli futbolcular ve Ersun Yanal havalimanında beraberdi. Sonrasında bakın neler yaşandı...
"YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY TRABZON MAÇINI ALMAK"
Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı." dedi.