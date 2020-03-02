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Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'da havalimanında büyük şok yaşadı. Ersun Yanal ile sözleşmenin feshedildiği açıklanmış ancak açıklamanın devamında, Trabzonspor maçında takımın başında olacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Fenerbahçeli futbolcular ve Ersun Yanal havalimanında beraberdi. Sonrasında bakın neler yaşandı...

02.03.2020 17:58 - Son Güncelleme: 02.03.2020 18:02
Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanadığı maçın ardından Antalya'da kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu

Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmana çıkan sarı lacivertliler, Trabzon'a hareket etmek için bugün saat 15.30'da içerisinde Ersun Yanal'ın da bulunduğu takım otobüsüyle Antalya Hava Limanı'na geldi.

Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu

TARAFTAR ERSUN YANAL'A SESLENMEDİ
Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi.

Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu

Taraftarlar, özellikle Vedat Muriç, Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Ferdi'den imza istedi, oyuncular da bu isteği karşılıksız bırakmadı. Taraftarların yine imza konusunda Ersun Yanal'a seslenmemeleri ise dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu

"YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY TRABZON MAÇINI ALMAK"
Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı." dedi.

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