Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!
Süper Lig'de 24 hafta sonunda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Alman basınından sarı-lacivertli camia ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili dünyaca ünlü yayın organı Bild.de, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen bir ismin adını ortaya attı.
02.03.2020 15:24
- Son Güncelleme: 02.03.2020 15:24
'TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR'
Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.
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