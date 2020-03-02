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Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

Süper Lig'de 24 hafta sonunda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Alman basınından sarı-lacivertli camia ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili dünyaca ünlü yayın organı Bild.de, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen bir ismin adını ortaya attı.

02.03.2020 15:24 - Son Güncelleme: 02.03.2020 15:24
Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hoca arayışlarına girmişti.

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Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

Fenerbahçe için bir çok isim gündeme gelirken, Almanya'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin Tayfun Korkut ile flörtleştiğini okuyucularına aktardı.

Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

2 Mart Pazartesi günü yayınlanan haberde Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği aktarılırken, şu anda mutsuz olan taraftarların bu zorlu deplasmandan avantajla dönmesini istediği belirtildi.

Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

'KRUSE VE MURİÇ'E GÜVENİYORLAR'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'ye ve Avrupa'nın gözde golcülerinden Vedat Muriç'e güvendiği yazıldı.

Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

'TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR'
Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.

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