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Flaş iddia: Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

Süper Lig'de 24 hafta sonunda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Alman basınından sarı-lacivertli camia ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili dünyaca ünlü yayın organı Bild.de, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen bir ismin adını ortaya attı.

02.03.2020 15:24 - Son Güncelleme: 02.03.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





