Fenerbahçeli Benzia halı saha maçı yaparken görüntülendi!

Fenerbahçe'nin, Fransa Ligi takımlarından Lille'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yassine Benzia halı sahaların en pahalı yıldızı oldu. Devre arasında lig kadrosundan çıkartılan ve sadece Avrupa maçları kadrosunda yer alan Yassine Benzia, Fenerbahçe'nin UEFA'dan elenmesi sonrasında sezonu kapatmıştı. Benzia'nın çekilen bu görüntüleri ise olay yarattı.

17.04.2019 11:03 - Son Güncelleme: 17.04.2019 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





