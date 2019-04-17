Fenerbahçeli Benzia halı saha maçı yaparken görüntülendi!
Fenerbahçe'nin, Fransa Ligi takımlarından Lille'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yassine Benzia halı sahaların en pahalı yıldızı oldu. Devre arasında lig kadrosundan çıkartılan ve sadece Avrupa maçları kadrosunda yer alan Yassine Benzia, Fenerbahçe'nin UEFA'dan elenmesi sonrasında sezonu kapatmıştı. Benzia'nın çekilen bu görüntüleri ise olay yarattı.
17.04.2019 11:03
- Son Güncelleme: 17.04.2019 11:11
Sarı lacivertlilerde devre arasında lig kadrosundan çıkartılan ve sadece Avrupa maçları kadrosunda yer alan Yassine Benzia, sarı lacivertli ekibin UEFA'dan elenmesi sonrasında sezonu fiilen kapatmıştı.
Fransa Ligi ekiplerinden Lille'den çok büyük umutlarla transfer edilmiş ve transfer sürecini sportif direktör Comolli bizzat yönetmişti. Fenerbahçe, yılda 10 milyon lira maaş alan Benzia'yı sezon sonunda göndermeyi planlıyor.
Çalışmalarını tek başına sürdüren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde halı sahada maç yaparken görüntülendi.
2.5 milyon Euro'luk (16.3 Milyon TL) piyasa değeri olan Cezayirli oyuncunun halı sahadaki görüntülerinin çıkmasının ardından taraftarlar da isyan etti.
Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro kazanan Benzia, böylece halı sahaların en pahalı oyuncusu ünvanını da elde etmiş oldu.