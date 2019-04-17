Sabri Sarıoğlu'nun son otomobili şaşkınlık yarattı
Adı Galatasaray'la özdeşleşen eski Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, milyonluk araçlarını sattıktan sonra son bindiği otomobille gündeme geldi. Sabri Sarıoğlu'nun son otomobili adeta şaşkınlık yarattı... İşte başta Sabri Sarıoğlu olmak üzere yıldız futbolcuların otomobil tercihleri...
17.04.2019 06:47
- Son Güncelleme: 17.04.2019 06:58
Geçtiğimiz aylarda pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanma iddiaları ortaya atılan ve aylık kirası 25 bin TL olan gözlük mağazasını kapatmak zorunda kalan Sabri Sarıoğlu yeniden gündeme geldi. Bir dönem eşine aldığı Lamborginhi marka aracı ve kendisinin bindiği Ferrari otomobiliyle çok konuşulan Sarıoğlu, çıtayı düşürdü.
Eşi ile birlikte önceki akşam bir mekan çıkışında görüntülenen Sabri Sarıoğlu, milyonluk araçlardan vazgeçerek 2018 model Volkswagen Polo ile kameralara yakalandı. Sarp ve Sare adında iki çocukları olan bulunan Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu'nun, maddi anlamda sıkıntıda olduğu iddia edildi. Sarıoğlu'nun yeni otomobilini görenler sosyal medyada "nereden nereye" yorumu yaptı.
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