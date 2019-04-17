Sabri Sarıoğlu'nun son otomobili şaşkınlık yarattı

Eşi ile birlikte önceki akşam bir mekan çıkışında görüntülenen Sabri Sarıoğlu, milyonluk araçlardan vazgeçerek 2018 model Volkswagen Polo ile kameralara yakalandı. Sarp ve Sare adında iki çocukları olan bulunan Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu'nun, maddi anlamda sıkıntıda olduğu iddia edildi. Sarıoğlu'nun yeni otomobilini görenler sosyal medyada "nereden nereye" yorumu yaptı.