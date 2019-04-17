Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür Barcelona yolcusu mu?
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Barcelona yolcusu mu? Barcelona Kulübü'nün Twitter'daki resmi Türkçe hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. İşte kafaları karıştıran o paylaşım.
17.04.2019 15:22
- Son Güncelleme: 17.04.2019 15:27
Spor Toto Süper Lig'in genç Türk yıldızı Abdülkadir Ömür Barcelona'yı mı gidiyor? Detaylar ve Abdülkadir'in transferindeki son gelişme şöyle:
Sezon başında ve ara transfer döneminde Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çalan ve 13 milyon euro'ya kadar çıkan Portekiz'in Benfica takımının lig bitiminde Trabzonspor'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı bildirildi.
Portekiz ekibinin Abdülkadir için bu kez Trabzonspor'a 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un ise genç yıldız için kapıyı 30 milyon euro'dan açacağı kaydedildi.
Tüm bunlar yaşanırken Barcelona cephesinde bir gelişme yaşandı...