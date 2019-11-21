Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

Maçtan sonra o dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Christoph Daum'un yanına gitti ve 'Kontratımı feshedin, futbol oynamak istemiyorum.' dedi.

Günlüğüne ise Fenerbahçe ile yaşadığı bu dönemi şöyle aktardı 'Aklımdan çok kalbimi dinlemeyi öğrenmeliyim. Kalbim bana futbol için yeterli olmadığımı söylüyor. İnsanların ne diyeceğinden çok korkuyorum.'