Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...
Onun hikayesi futbol tarihinin gelmiş geçmiş en hüzünlü hikayesi... Fenerbahçe ile sadece bir maça çıkan ve hemen ardından sözleşmesini fesheden, depresyon tedavisi görürken 2 yaşındaki kızını kaybeden kalecinin hikayesi yüreklere dokunan cinsten...
FENERBAHÇE KARİYERİ
2003'te başarılı kaleci Rüştü Reçber Barcelona'ya gitti. Fenerbahçe'de Robert Enke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe sezonun ilk maçında İstanbulspor'u ağırlarken kalede Enke vardı. Yeni takım, yeni şehir, yeni bir hayat… Hepsi 90 dakika sürdü. Enke bu maçta 3 gol yedi.
Maçtan sonra o dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Christoph Daum'un yanına gitti ve 'Kontratımı feshedin, futbol oynamak istemiyorum.' dedi.
Günlüğüne ise Fenerbahçe ile yaşadığı bu dönemi şöyle aktardı 'Aklımdan çok kalbimi dinlemeyi öğrenmeliyim. Kalbim bana futbol için yeterli olmadığımı söylüyor. İnsanların ne diyeceğinden çok korkuyorum.'