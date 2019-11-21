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Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

Onun hikayesi futbol tarihinin gelmiş geçmiş en hüzünlü hikayesi... Fenerbahçe ile sadece bir maça çıkan ve hemen ardından sözleşmesini fesheden, depresyon tedavisi görürken 2 yaşındaki kızını kaybeden kalecinin hikayesi yüreklere dokunan cinsten...

21.11.2019 17:22 - Son Güncelleme: 21.11.2019 17:34
Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

YEŞİL SAHALARIN EN BÜYÜK TRAJEDİSİ

Tarihler 10 Kasım'ı gösterdiğinde tüm dünya bu intihar haberiyle sarılmıştı.

Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

Robert Enke intihar edeli 10 yılı geçti. Geride ise gerçekten yürekleri burkan ve herkese ibret olacak bir hikaye bıraktı. Çoğu kişi Robert Enke'nin Fenerbahçe'de ilk maçta 3 gol yedikten sonra takımdan kovulduğunu sanıyor. Ama durum bundan çok daha farklı ve acı.

Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

TEK MAÇ VE FESİH

Robert Enke, Fenerbahçe'ye geldiğinde depresyon problemi yaşıyordu. Barcelona'ya transferi gerçekleştiğinde o dönemin teknik direktörü olan Louis van Gaal, Enke ile değilde 19 yaşında olan Victor Valdes'le sezona başladı.

Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

FENERBAHÇE KARİYERİ

2003'te başarılı kaleci Rüştü Reçber Barcelona'ya gitti. Fenerbahçe'de Robert Enke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe sezonun ilk maçında İstanbulspor'u ağırlarken kalede Enke vardı. Yeni takım, yeni şehir, yeni bir hayat… Hepsi 90 dakika sürdü. Enke bu maçta 3 gol yedi.

Fenerbahçe'den yolu geçmişti, intihar etti! Yeşil sahaların en hüzünlü hikayesi...

Maçtan sonra o dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Christoph Daum'un yanına gitti ve 'Kontratımı feshedin, futbol oynamak istemiyorum.' dedi.

Günlüğüne ise Fenerbahçe ile yaşadığı bu dönemi şöyle aktardı 'Aklımdan çok kalbimi dinlemeyi öğrenmeliyim. Kalbim bana futbol için yeterli olmadığımı söylüyor. İnsanların ne diyeceğinden çok korkuyorum.'

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