Fenerbahçe'den yılın bombası! Talisca'yı resmen istediler!
Ligde tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Benzia'dan istediği verimi alamayan ve göndermek isteyen sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'yı renklerine bağlamak istiyor.
3 Ocak 2019 Perşembe, 11:38:26
Güncelleme: 11:44:52
Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ve yeni transferler eşliğinde ligi Avrupa potasına girerek bitirmek için devre arası transfer döneminde kesenin ağzını açacak.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren ancak şok bir kararla Çin'in yolunu tutan Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönüyor...
Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş forması ile Türkiye'de harika işler çıkaran Talisca'yı transfer etmek üzere...
RESMEN İSTEDİLER
Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan görüşmelere başladı ve pazarlıklar sürüyor...
Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.