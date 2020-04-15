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Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni verememesi nedeniyle devre arasında Alman ekibi Düsseldorf'a kiralanan Danimarkalı stoper Zanka'nın takımdaki geleceği belli oldu.

15.04.2020 10:38 - Son Güncelleme: 15.04.2020 10:38
Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Düsseldorf'a kiraladığı Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın, gelecek sezon da sarı-lacivetlilerin kadrosuna yer almayıp kiralık olarak gönderileceği bildirildi.

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Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...

Hürriyet'te yer alan habere göre sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...

İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle Türkiye defterini açan Zanka, Süper Lig'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...
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