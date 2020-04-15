Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.