Fenerbahçe'den yıldız isimle ilgili flaş karar! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni verememesi nedeniyle devre arasında Alman ekibi Düsseldorf'a kiralanan Danimarkalı stoper Zanka'nın takımdaki geleceği belli oldu.
15.04.2020 10:38
- Son Güncelleme: 15.04.2020 10:38
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.
DİĞER GALERİLER