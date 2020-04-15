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Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Adı Galatasaray ile özdeşleşen, Hugo lakaplı eski futbolcu şimdilerin teknik direktörü Suat Kaya'nın 20 yıllık peruğu bir dönem sosyal medyayı kasıp kavurmuştu malumunuz. Son olarak 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, olay yaratan 20 yıllık peruğundan vazgeçip, saç ektirmişti. Suat Kaya, operasyondan sonuç aldı. İşte Suat Kaya'nın son hali.

15.04.2020 16:59 - Son Güncelleme: 15.04.2020 16:59
Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

PERUĞU SOSYAL MEDYADA GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkaıp ve saç ektirmişti. Kaya'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Suat Kaya olmak üzere ünlü futbolcuların yıllar önceki ve sonraki halleri.

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Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Batista

Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali
Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Cordoba

Yıllar en çok ona yaramış gibi.

Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali
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