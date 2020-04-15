Hugo lakaplı eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

PERUĞU SOSYAL MEDYADA GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkaıp ve saç ektirmişti. Kaya'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Suat Kaya olmak üzere ünlü futbolcuların yıllar önceki ve sonraki halleri.