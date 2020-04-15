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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau'nun ayrılacakları haberleri bir süredir gündemi meşgul ediyordu. 2010 yılından bu yana evli olan çift henüz resmi olarak boşanmasa da henüz barıştıklarına dair bir sinyal vermediler. Öte yandan Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, corona virüs karantinası günlerinde ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarların yorumlarına cevap vermeyi de unutmadı.

15.04.2020 09:29 - Son Güncelleme: 15.04.2020 09:29
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

Sneijder ile 2010 yılından beri evli olan ve bir oğulları olan çiftin uzun süredir ayrılacağı konuşuluyordu.

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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" notunu düşmüş bu durum uzunca bir süre konuşulmuştu...

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

Eski Galatasaraylı, Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaşarak evliliğini yeniden çıkmaza sokmuştu.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

EMMA YAKINLAŞMASI ÇIKMAZA SOKTU
Hollanda basını Sneijder'in Emma Heesters ile yakınlaştığını yazarken, ünlü futbolcunun Cabau ile barışmasının artık zor olduğunu yazmıştı.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

BAĞIŞ FAYDA ETMEDİ
Bu sezon futbolu bırakan Wesley Sneijder, eşinin gönlünü kazanmak için, Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euro'luk yani 13 milyon 500 bin TL'lik bağış yapmıştı.

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