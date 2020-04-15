Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau'nun ayrılacakları haberleri bir süredir gündemi meşgul ediyordu. 2010 yılından bu yana evli olan çift henüz resmi olarak boşanmasa da henüz barıştıklarına dair bir sinyal vermediler. Öte yandan Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, corona virüs karantinası günlerinde ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarların yorumlarına cevap vermeyi de unutmadı.
15.04.2020 09:29
- Son Güncelleme: 15.04.2020 09:29
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