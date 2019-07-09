GaleriSpor

Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2019/2020 kadrosunu kurmaya başladı. Transfer sezonuna bomba gibi giren sarı lacivertli ekip transfer hamlelerini dört koldan sürdürüyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimleride belirlemiş durumda. İşte detaylar....

09.07.2019 17:38 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:38
Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı... Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertli ekip bombaları patlatmaya devam ediyor...

Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Yapılan ve yapılacak transferlerle teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11 oluşturmakta zorlanacak gibi görünüyor!

Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

İşte biten ve bitmesi beklenen transferlerle 2019/2020 model Fenerbahçe:

Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Nabil Dirar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı
Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı