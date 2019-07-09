Fenerbahçe'nin kadrosu şekillenmeye başladı! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2019/2020 kadrosunu kurmaya başladı. Transfer sezonuna bomba gibi giren sarı lacivertli ekip transfer hamlelerini dört koldan sürdürüyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimleride belirlemiş durumda. İşte detaylar....

09.07.2019 17:38 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





