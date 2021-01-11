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Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve sezon başında yaptığı transferlerle en çok konuşulan takım olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı başladı. Mesut Özil ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Süper Lig'den bir isimle de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye bir başka yıldızın da menajeriyle haber yolladığı iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları...

11.01.2021 11:57 - Son Güncelleme: 11.01.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





