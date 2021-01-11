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Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve sezon başında yaptığı transferlerle en çok konuşulan takım olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı başladı. Mesut Özil ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Süper Lig'den bir isimle de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye bir başka yıldızın da menajeriyle haber yolladığı iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları...

11.01.2021 11:57 - Son Güncelleme: 11.01.2021 11:57
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Son 2 sezondur Süper Lig'i 6. ve 7. sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde tam 18 ismi kadrosuna katarak adından söz ettirmişti.

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Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Fenerbahçe, 5 Ocak'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Bu kapsamda Kanarya, ilk olarak Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim menajeriyle haber yolladı

Sarı-lacivertli takım, Türk asıllı Alman yıldız ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı.

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