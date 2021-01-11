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Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına katılan Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da BB Erzurumspor'un konuğu olacak. Bu maçı da kazanarak lider Beşiktaş ile puanını eşitlemek isteyen sarı-lacivertli ekip, sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i belirledi. Defansta Serdar Aziz yerine Alanyaspor maçında penaltı yaptırarak maçı zora sokan Sadık Çiftpınar'a görev vermesi beklenen Bulut'un, forvette de formayı yine Thiam'a vereceği öğrenildi. İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

11.01.2021 09:45 - Son Güncelleme: 11.01.2021 09:45
Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Kanarya, Süper Lig'in 18. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlıyor.

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Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sahasında bu sezon kazanamayan Dadaşlar ise ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Hazırlıklarını dün tamamlayan Fenerbahçe'de Diego Perotti, Jose Sosa, Filip Novak, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ...

Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

BB ERZURUMSPOR

Farnolle, Cenk Ahmet, Telkeu, Hasan, Leo, Osman, Emrah, Donald, Obertan, Novikovas, Gomes.

Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE

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