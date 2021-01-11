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Erol Bulut'tan defansta sürpriz tercih! İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına katılan Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da BB Erzurumspor'un konuğu olacak. Bu maçı da kazanarak lider Beşiktaş ile puanını eşitlemek isteyen sarı-lacivertli ekip, sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i belirledi. Defansta Serdar Aziz yerine Alanyaspor maçında penaltı yaptırarak maçı zora sokan Sadık Çiftpınar'a görev vermesi beklenen Bulut'un, forvette de formayı yine Thiam'a vereceği öğrenildi. İşte BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

11.01.2021 09:45 - Son Güncelleme: 11.01.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





