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Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da 5 yolcu birden

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni farklı geçen Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim, transferlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açık açık kadroda görmek istediği isimleri veren Terim'in biletini kestiği futbolcular da belli oldu. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim...

11.01.2021 16:06 - Son Güncelleme: 11.01.2021 16:06
Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da 5 yolcu birden

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da 5 yolcu birden

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Başkent temsilcisiyle oynanan karşılaşmanın ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da 5 yolcu birden

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu.

Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da 5 yolcu birden

Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da 5 yolcu birden

Terim ayrıca Henry Onyekuru, Edin Visca ve Mostafa Mohamed ile de ilgilendiklerini belirtti.

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