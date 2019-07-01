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Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...

Beşiktaş transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor... Çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Beşiktaş, ligi adeta sallayacak bir ismin transferini bitiriyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Twitter hesabından 19.03'te yapılan paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi. İşte Beşiktaş'ın 19.03 paylaşımı sonrası Real Madrid bombası ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri...

01.07.2019 13:29 - Son Güncelleme: 01.07.2019 13:34
Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...

Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...

Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ederken Beşiktaş henüz resmi olarak bir ismi açıklamış değil.

Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...

Yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar birçok oyuncuyla temaslarını sürdürürken, herhangi bir KAP bildirimi yapılmadı.

Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar sonrası transferlerini açıklamasının ardından, Beşiktaş resmi twitter hesabı da saat 19.03'de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...

Heyecan yaratan paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni gelirken arkasında yatan transferin kim olduğu merak edildi.

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