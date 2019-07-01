Beşiktaş kancayı Real Madrid'in yıldızına taktı! İşte 19.03 bombası...
Beşiktaş transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor... Çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Beşiktaş, ligi adeta sallayacak bir ismin transferini bitiriyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Twitter hesabından 19.03'te yapılan paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi. İşte Beşiktaş'ın 19.03 paylaşımı sonrası Real Madrid bombası ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri...
01.07.2019 13:29
- Son Güncelleme: 01.07.2019 13:34
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