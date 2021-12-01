Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Fransız basını bonservisini yazdı...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray ve Milli Takım'da sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazanan ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu için 7 kulüp sıraya girdi. Fransız basını Aktürkoğlu transferi için devrede olan ekipleri açıklarken, Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedelini de yazdı. İşte detaylar...
2020-21 sezonunun başında 3. Lig'den Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na da yükselen Kerem Aktürkoğlu için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün Fransız basınından derlediği habere göre, sarı kırmızılı yıldızın geleceğini masaya yatırırken, 7 kulübün talip olduğunu belirtti.
İşte Fransız basınına yansıyan o haber;
Fransız kulüpleri şimdiden transfer dönemine hazırlanıyor. Bu doğrultuda Marsilya, Lyon ve Lille, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu iyi bir performans sergiliyor ve talipleri artıyor. Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı asistle takımının galibiyetinde ve tur atlamasında büyül rol oynadı.