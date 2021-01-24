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Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Diagne dışında önemli bir eksik bulunmazken, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın antrenmanda sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşma öncesi Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

24.01.2021 07:54 - Son Güncelleme: 24.01.2021 07:54
Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray galibiyetten başka bir sonuç düşünmezken işi çok da kolay olmayacak. Cimbom, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'u deplasmanda hiç yenemedi.

Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Sarı- siyahlılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti. Ayrıca son 16 turunda da rakibini ancak penaltılar sonucu eleyebildi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu nedenle oyuncularını uyardığı ifade edildi.

İŞTE YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ...

Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

YENİ MALATYASPOR

Abdulsamed Damlu, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem

Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

GALATASARAY

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