Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Diagne dışında önemli bir eksik bulunmazken, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın antrenmanda sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşma öncesi Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...
24.01.2021 07:54
- Son Güncelleme: 24.01.2021 07:54