Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Sarı- siyahlılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti. Ayrıca son 16 turunda da rakibini ancak penaltılar sonucu eleyebildi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu nedenle oyuncularını uyardığı ifade edildi.

İŞTE YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ...