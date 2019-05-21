Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamadı

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. 2002-2003 sezonu için Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali sizi çok şaşırtacak...

21.05.2019 17:03 - Son Güncelleme: 21.05.2019 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





