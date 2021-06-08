Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer çalımı

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Nokta atışı hamlelerle kadroyu güçlendirecek sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu isim için bir adım öne geçti. İşte detaylar...

08.06.2021 11:38 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





