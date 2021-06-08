Fenerbahçe'de dev kadro operasyonu! Gidecekler netleşti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de kadro çalışmaları da sürüyor. Şu anda 16 sözleşmeli yabancısı bulunan sarı-lacivertli ekip, yeni gelecek olan yabancı kuralından bağımsız olarak kadrosundaki sayıyı azaltmak istiyor. Kur etkisiyle beraber artan maliyet nedeniyle birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, bazı futbolcularla ilgili kararını ise gelecek tekliflere göre verecek. İşte detaylar...

08.06.2021 09:34 - Son Güncelleme: 08.06.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





