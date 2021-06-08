Fenerbahçe'de dev kadro operasyonu! Gidecekler netleşti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de kadro çalışmaları da sürüyor. Şu anda 16 sözleşmeli yabancısı bulunan sarı-lacivertli ekip, yeni gelecek olan yabancı kuralından bağımsız olarak kadrosundaki sayıyı azaltmak istiyor. Kur etkisiyle beraber artan maliyet nedeniyle birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, bazı futbolcularla ilgili kararını ise gelecek tekliflere göre verecek. İşte detaylar...
08.06.2021 09:34
- Son Güncelleme: 08.06.2021 09:34
Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, bu sezona yapılanmayla başlamak istiyor. Sarı-lacivertli kulüpte en önemli konu teknik direktör seçimi...
KADRO ÇALIŞMASI BAŞLADI
Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı-lacivertliler birçok plan için hazırlanıyor.
MAAŞ SIKINTISI
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularda maaş faktörü de ciddi bir sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle euro cinsinden maaşlar zorluk oluşturuyor.
SAYI AŞAĞI ÇEKİLECEK
Şu anda Fenerbahçe'de sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı kuralı ne olursa olsun sarı-lacivertliler bu sayıyı aşağıya çekmek ve belli bir sınırda tutmayı hedefliyor.
SZALAI İÇİN EURO 2020 BEKLENİYOR
Sözleşmesi biten Cisse ile yollar ayrıldı. Avrupa'da yakından takip edilen Attila Szalai'nin geleceğini ise Macaristan ile EURO 2020'deki performansı belirleyecek.