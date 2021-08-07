Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi çıtayı en tepeye çıkardı dünyanın gözü onda! 53 milyon liraya veda...

Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.