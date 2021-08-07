Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi çıtayı en tepeye çıkardı dünyanın gözü onda! 53 milyon liraya veda...
O dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri, Lionel Messi... 33 yaşındaki Arjantinli 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'da bir süre önce bir takım problemler yaşamıştı. Takımdan ayrılmaya karar veren ancak daha sonra kalan Lionel Messi'nin resmi olarak Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşti. Kariyeri boyunca sadece Barcelona forması giyen Messi'nin bir sonraki durağı merak konusuyken Arjantinli hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tıpkı çağdaşı Cristiano Ronaldo gibi. Bir süre çncec Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın alan Messi Barcelona'da da 53 milyon liralık eviyle dudak uçuklatıyordu.
Barcelona Kulübü, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Messi FC Barcelona ile devam etmeyecek" denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.
Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.
Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.
Adidas ile ömür boyu bir anlaşması olan Messi aynı zamanda Barcelona'da 2019 yılında Messi Store'u da açtı.