Yeni transfer geldiği gibi 'eski takımıma dönmek istiyorum' dedi eşi benzeri yok! Daha ilk antrenmandan...

Diego Forlan - Man. United

Forlan'ın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu futbolseverler bilir. Ancak Uruguaylı yıldızın Manchester performansı herkes için büyük hayal kırıklığı olmuştu. Hatta kendisi için bile. Alex Ferguson'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremediğini kabul eden Forlan, hayal kırıklığı yaratan transferler listelerinde her zaman kendine yer buluyor.