Fenerbahçe'de her şey sil baştan değişiyor! 12 isim hakkında kritik karar

Süper Lig'de 7 sezondur şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona çevirdi. Başkan Ali Koç yeni yapılacak seçimde aday olacağını açıklarken, kadro planlaması için çalışmalar da başlatıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden 12 isim için de karar verildi. İşte isim isim o liste...

26.05.2021 11:28 - Son Güncelleme: 26.05.2021 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





