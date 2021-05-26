Fenerbahçe'de her şey sil baştan değişiyor! 12 isim hakkında kritik karar
Süper Lig'de 7 sezondur şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona çevirdi. Başkan Ali Koç yeni yapılacak seçimde aday olacağını açıklarken, kadro planlaması için çalışmalar da başlatıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden 12 isim için de karar verildi. İşte isim isim o liste...
26.05.2021 11:28
- Son Güncelleme: 26.05.2021 11:28
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.
YA SATIŞ, YA FESİH
Dirar, Frey, Zanka takımda düşünülmüyor. Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı. Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.
ZAJC'IN DURUMU NET DEĞİL
Genoa takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.
SAMATTA, TISSERAND, LEMOS
Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde. Hedef zarar etmeden kurtulmak.
AYRILIKLARINA İZİN VERİLECEK
Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.